Станија Добројевиќ повторно привлече внимание: Во микро-бикини позираше во автомобилот

Старлета Станија Добројевиќ повторно предизвика бура на социјалните мрежи откако се јави од сончевото Мајами и сподели серија крајно провокативни фотографии што го „запалија“ Инстаграм. Таа покажа како го поминува времето на оваа луксузна дестинација и уште еднаш докажа дека точно знае како да го привлече вниманието на јавноста.

Станија Добројевиќ најпрво сподели жешки кадри направени пред огледало во модерна бања, позирајќи во проѕирно тантелено боди што ја истакнуваше нејзината витка фигура.

Таа исто така покажа како го започнува денот во луксузен апартман – позирајќи покрај голем панорамски прозорец со поглед на градот, завиткана само во пешкир околу главата и облечена во минијатурна долна облека, додека ужива во утринското кафе.

Најмногу реакции и коментари предизвика со фотографија од автомобилот каде во преден план ги покажа своите бујни облини во микроскопско црно бикини од светкав материјал.

Нејзините следбеници не штедеа комплименти за нејзиниот изглед, па коментарите беа исполнети со пофалби и илјадници лајкови за нејзините последни објави од Америка.

foto: printscreen/instgaram/stanijadobrojevic