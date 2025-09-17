Српскиот пејач отвори душа за тешките денови откако се родила ќерката: „Никому не посакуваме нешто такво“

Фронтменот на бендот „Лексингтон“ Бојан Васковиќ и неговата сопруга Александра Васковиќ ги отвораат своите срца пред камерите и откриваат дека нивната најстара ќерка се соочила со сериозни здравствени предизвици веднаш по раѓањето.

Анџелина се роди предвреме, во 25-тата недела од бременоста, со тежина од само 860 грама.

Нејзината борба за живот траеше два месеци. Кога се роди втората ќерка, лекарите мораа веднаш да реагираат и да извршат операција поради срцева маана.

– Имавме многу семејни предизвици и тие беа главно поврзани со здравјето на децата, што не би му го посакале на никого. Драго ми е што ги надминавме заедно и што сега, фала му на Бога, тој е во најдобар ред. Тешко ви е – рече Александра.

– Тоа беше огромен шок за нас. Преку тоа чекање и неограничено трпение, го носиме чекор по чекор, ден по ден. Секој ден не беше важно да не добиваме лоши информации, туку да добиваме информации дека е барем стабилно – рече Васковиќ.

Сепак, нивната борба не завршува тука. Двојката откри дека се соочиле со нови предизвици со нивната втора ќерка, Хелена, на чие дете му била дијагностицирана тешка срцева маана за време на бременоста на Александар.

– Знаевме дека мора да се оперира веднаш по раѓањето. Операцијата траела осум часа, а ние не чекавме надвор. Некое време, кога таа веќе беше малку постабилна, по три или четири месеци, докторот дури и не кажа дека чукањето на срцето престанало четири часа по операцијата – рече Бојан во „Балканска улица“.

фото:Instagram printscreen/bojanvaskovic_official