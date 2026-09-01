Спортска романса покрај брановите: Нашата репрезентативка му го кажа судбоносното „ДА“ на својот сакан

Овој летен одмор дефинитивно ќе остане врежан во сеќавањето на една од најдобрите македонски ракометарки, која пред самиот старт на возбудувањата во Супер женската лига доживеа вистинска романса.

Познатото лево крило на Спартак, Анастасија Николовска, стави свршенички прстен на раката откако нејзиниот партнер, македонскиот каратист Виктор Крстевски, и приреди запросување на самата плажа.

Овој спој на ракометот и каратето резултираше со судбоносно „ДА“ под отворено небо, покрай звукот на брановите, со што парот официјално ја круниса својата долгогодишна љубов.Веста за свршувачката експресно се прошири на социјалните мрежи каде што младите спортисти ја споделија својата среќа, по што веднаш почнаа да пристигнуваат стотици честитки од нивните колеги, пријатели и фанови.

За Николовска ова е совршен мотив и емотивно полнење пред новите предизвици на теренот. Анастасија во својата богата кариера ги бранеше боите на клубови како Металург Автокоманда, Ѓорче Петров, Чаир, Пелистер и Вардар Јуниор.

Покрај клупските успеси, таа ги мина сите младински репрезентативни селекции и беше дел од националниот тим на Европското првенство во 2022 година, кое се одржа во Македонија. Додека навивачите со нетрпение очекуваат да ја видат на теренот во дресот на Спартак, јасно е дека Анастасија оваа есен ја започнува со најубавата животна титула.

Оваа спортска љубовна приказна уште еднаш докажа дека најголемите победи понекогаш се случуваат надвор од спортските арени.

фото:социјални мрежи/Chat Gpt