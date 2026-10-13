Синот на Сања Маринковиќ го напушти семејниот дом, водителката тешко се справува со разделбата

Сања Маринковиќ минува низ неизвесен период откако нејзиниот син Страхиња го напуштил семејниот дом.

Тој моментално студира во Шпанија, а водителката не крие дека тешко ѝ паѓа неговото осамостојување.

– Тој првпат се одвои од мене, но и од нашиот заеднички живот. Сепак, студира, убаво му е и тоа е најважно. Искрено, многу сум исплашена, постојано му пишувам каде е, што прави и како е. Кога нема да ми одговори 30 минути, правам хаос. Но, тој е добро момче, вреден е, послушен е и сега учи да живее самостојно – раскажала водителката.

Сања претходно зборувала и за интересите на Страхиња и неговите идни планови, истакнувајќи дека сака да му даде поддршка додека ги истражува можностите што му се нудат.

Како што своевремено објаснила за магазинот „Hello!“, нејзиниот син е љубопитен, енергичен и заинтересиран за претприемништво и креативни предизвици.

– Страхиња е љубопитен и енергичен, сака претприемништво и креативни предизвици. Сè уште истражува кој факултет би го студирал, но јасно е дека го интересираат области што ги поврзуваат иновациите и практичноста, комуникацијата и бизнисот. Ќе се трудам да го поддржам во секој негов избор – изјавила водителката.

Иако тешко ѝ паѓа разделбата со синот, Сања е свесна дека неговото осамостојување е важен дел од растењето и дека мора да му дозволи самостојно да ја гради својата иднина.

– Не е лесно да го пуштите детето во светот, но верувам дека му дадовме крилја што ќе го носат каде и да посака – порачала Маринковиќ.

foto: printscreen/instgaram/sanjamarinkovicofficial