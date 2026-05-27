Синот на Драгана Мирковиќ сè уште не разговара со својот татко

По разводот на пејачката Драгана Мирковиќ и бизнисменот Тони Бијелиќ, имаше многу шпекулации за неговата врска со нивниот син Марко.

Односот меѓу познатиот бизнисмен и неговиот наследник е многу нарушен подолго време, бидејќи Тони не присуствуваше на свадбата на својот син и не му честиташе за овој важен животен чекор на мрежите.

Сепак, нивните најблиски луѓе мислеа дека раѓањето на нивната внука Ксенија ќе ги спои таткото и синот, но тоа не беше случај.

– Поради затегнатите односи, Тони не беше на свадбата на наследникот, а тој не му честиташе. Тажно е, тие повеќе не комуницираат. Раѓањето на малата Ксенија само дополнително го продлабочи јазот меѓу нив двајца – неодамна откри добро информиран извор, додавајќи дека таткото и синот долго време не се слушнале, и покрај фактот дека Ксенија е првата внука во семејството и претставува голема среќа, пренесува Блиц.

Одлуката на Марко да ја прекине комуникацијата со својот татко е потврдена од фактот дека тој престанал да го следи на Инстаграм кратко пред синот на Драгана да одлучи да ја напушти мрежата. Овој потег изненади многумина и ги поттикна шпекулациите за нивното конечно отуѓување.

