Шокантна исповед на Маја Маринковиќ: „Имам испиено над 200 апчиња за „ден потоа“ и имав најмалку 19 абортуси“

Учесничката во реално шоу Маја Маринковиќ, која е позната по бројни скандали, неодамна ги шокираше сите со својата изјава за прекините на бременоста.

Имено, откако една од нејзините цимерки од реалното шоу зеде апче „ден потоа“, Маја реши да го сподели своето шокантно искуство и да ги предупреди другите девојки.

Таа призна дека во текот на својот живот испила повеќе од 200 вакви апчиња, како и дека имала дури 19 абортуси.

– Со години немав граница кога стануваше збор за тие апчиња. Колку испив, досега можев да изградам аптека. Имам испиено над 200 апчиња за „ден потоа“ и имав најмалку 19 абортуси, шокираше старлетата.

Таа истакна дека не сака да зборува за тоа бидејќи тоа не е нешто на што треба да се гордее која било девојка, а од оваа перспектива никогаш повеќе не би го направила тоа.

Маја се осврна и на својот татко, Таки Маринковиќ, нагласувајќи дека таа секогаш била своеглава и дека дури ни нејзиниот татко не можел да ја скроти.

– Јас отсекогаш сум била своеглава. Дури ни Таки не можеше да влијае над мене. Не сакам да зборувам за ова, бидејќи мојот татко слуша сè. Дел од ова тој го знае, но секако не сè. Тие апчиња се добра работа бидејќи спречуваат бременост, но имаше ситуации кога не се сомневав дека сум бремена, па пото аме болеше главата кога ќе отидев на преглед. Младите девојки треба да бидат внимателни што прават. Треба да се користи заштита и никогаш не треба да дозволат маж да одредува дали треба да се заштитат или не, изјави старлетата.