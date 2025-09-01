Секси „авион“, на хотелскиот балкон: Само еден одраз во стаклото на терасата и јасно ви е одма дека Љупка Арсовска е еротска бомба

Љупка Арсовска има турболентнао лето. Малку настапи, малку уживање, само за ралика од некои други на многу поегзотична дестинација на сончање и пливање.

Некогашната „Гранд“ и „IDJShow“ ѕвезда каде и да е, очигледно умее да го сврти на себе вниманието на јавноста, па така Љупка продолжува да евоцира видеоспомени од далечните Емирати на своите Инстаграм, каде одново своите следбеници ги почести со жежок поздрав.

Овој пат од хотелската тераса, каде селфито во одразот во стаклото покажа со каква телесна дарнба располага расната Македонка со желба за српска естрадна кариера. Атрактивна згодна, неопходна, соблечена во интересен костим за капење, составен од топ градник и танга гаќички, реши и самата и фиктивно и фактички да си ја провери телесната убавина, па ја завери со неколку селфи видеа.

Натпросечно бујна, со една од оние предница како грчки лубеници кога се во прашање нејзините гради и раскошна, поткрената и напрчена задница одзади, расба и стројна Љупка зрачи со сексапил.

Само еден одраз во стаклото на хотелската тераса и јасно ви е одма дека Љупка Арсовска е еротска бомба! А кога кадарот широко ќе се отвори, ќе ви ги даде сите можни одговори… Како да слетал секси „авион“ на хотелскиот балкон. Дубаи видеопонуда за Дубаи возбуда од расната македонска пејачка за која веќе не е никакво изненадување дека не е само естраден, туку и уметник во заведување.

Фото и видео: Инстаграм/arsovskaljupka