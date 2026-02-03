„Сè започнува во креветот“: Јована Јеремиќ повторно ја шокираше јавноста со својата изјава дека мажите страдаат од импотенција

Водителката Јована Јеремиќ повторно ја шокираше јавноста со своите изјави, овој пат изнесувајќи драстични тврдења за интимните проблеми на посилниот пол и начинот на кој тоа се одразува на нивниот однос со жените.

Јована Јеремиќ е позната по тоа што не се воздржува кога ги искажува своите мислења, а сега се осврна и на темата за машкоста и комплексите.

– Сè започнува во кревет – Најголемите комплекси кај мажите доаѓаат од креветот, импотенцијата. 70% од мажите страдаат од импотенција, и директна и индиректна. Мажите имаат големи проблеми со тоа и сите комплекси всушност започнуваат во кревет, изјави Јована Јеремиќ за телевизијата „Адрија“.

Потоа таа објасни како, според нејзино мислење, ова незадоволство се манифестира во врските и браковите.

– Кога немаат потенција, го вадат својот комплекс врз жените, понижувајќи ги, ограничувајќи ги, покажувајќи им дека се премногу тешки… Ги намалуваат нивните вредности, ги понижуваат во општеството. Прават сè за да ги соборат затоа што не се таму каде што треба да бидат најсилни, а тоа е во кревет – истакна водителката и ја истакна поентата со прашањето:

– Што е маж ако не може добро да води љубов и да задоволи жена?

Покрај нејзините контроверзни ставови за мажите, Јована неодамна се најде во центарот на скандал кога беше цел на уцена. Нејзиниот уредник Алекса Марковиќ откри дека непознати сторители се обиделе да изнудат 20.000 евра користејќи лажни голи фотографии создадени од вештачка интелигенција.

