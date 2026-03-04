„Се распаѓа секогаш кога оди на гробот на Саша“: Сузана Јовановиќ низ солзи проговори за својата ќерка Александра (видео)

Вдовицата на Саша Поповиќ, пејачката Сузана Јовановиќ, во трогателна исповед се отвори за животот по загубата на својот сопруг, кој пред една година ја загуби битката со тешка болест. Како што вели Сузана, болката не стивнува, а најтешко за неа е што нивната ќерка Александра сè уште не може да се помири со заминувањето на нејзиниот татко.

– Таа е родена како најмлад член на нашето семејство. Даниел е постариот брат. Секогаш беше некако заштитена, разгалена и згрижена од сите нас. Се обидувавме да ја држиме подалеку од сè лошо, но за жал, не можете да ги спречите овие работи. Таа многу тешко го поднесе сето тоа. Што да ви кажам кога сè уште ѝ е тешко да оди на гробот на нејзиниот татко. Секој пат се распаѓа, станува тажна и тоа трае со денови – рече Сузана.

Пејачката нагласува дека секој ден зборува за Саша со своите деца, обидувајќи се да ја ублажи болката за себе и за нив.

– Зборувам за него како да е тука, како штотуку да отпатувал некаде и да се вратил. На тој начин, полесно е и за мене и за децата. Верувам дека Сале не би сакал ниту Александра да тагува, туку да се фокусира на својот живот, цели и планови – додаде таа.

Сузана не крие дека првите денови по загубата биле најтешки и дека целосно се повлекла од јавноста.

– Никогаш не учиш да живееш без некој што го сакаш. Никој не беше подготвен за тоа. Првите 40 дена бев заклучена во куќата, не сакав никаде да излегувам. Дури на 40-дневната комеморација одев на гробиштата со моето семејство и пријателите. Дотогаш само плачев, но сфатив дека тоа води кон уште полоша ситуација и дека морам да продолжам понатаму – Сузана беше искрена.

Особено емотивен момент беше кога, само неколку месеци подоцна, пред годишнината од неговата смрт, таа одлучи да го распакува куферот на Саша од болницата.

– Сè беше исто како што го остави. Куферот беше отворен долго време, но јас не допрев ништо. Дури на годишнината собрав сила да распакувам сè и да го вратам на своето место. Неговиот гардеробер е сè уште исто како што го оставил – изјави Сузана за Блиц со грутка во грлото.

