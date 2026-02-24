Се огласи таткото на бебето на Милица Тодоровиќ и прати јасна порака

Српската пејачка Милица Тодоровиќ на секој начин се обидува да го балансира јавниот живот и приватноста, обидувајќи се да го држи својот емотивен свет подалеку од рефлекторите.

Иако пејачката неодамна го роди своето прво дете, идентитетот на нејзиниот партнер остана внимателно скриен од очите на јавноста до сега.

Сепак, се чини дека сега решил да проговори, барем симболично.

Тој објави статус што многумина го протолкуваа како порака упатена до сите оние кои во последните денови коментираа за нивната врска и шпекулираа за деталите од приватниот живот на пејачката, пишува Ало.рс

Станува збор за цитат со симболична содржина:

– „Глувците често зборуваат за лавот“.

Глувците живеат туѓи животи.

Сите се без здив од страв.

„Тие не го сакаат лавот, но му се восхитуваат.“ – рече таткото на детето.

Објавата набрзо привлече внимание, а следбениците ја протолкуваа како јасна порака до душегрижниците или оние кои, како што е наведено во цитатот, коментираат за животот на другите луѓе.

Иако партнерот на пејачката не го објасни дополнително значењето на пораката, многумина веруваат дека тој метафорично се идентификувал со „лавот“, алудирајќи на сила, самодоверба и доминација, додека симболично ги нарече критичарите „глувци“.

Да ве потсетиме дека за време на бременоста и по породувањето, Милица остана доследна во својата одлука да ги чува приватните детали за себе. Во неколку наврати, таа нагласи дека нејзиното семејство е нејзина најголема поддршка и дека сака да ги живее најинтимните моменти без медиумски притисок.

Токму затоа оваа објава на нејзиниот партнер претставува еден вид излез од анонимноста, иако неговото име сè уште не е официјално претставено на јавноста.

Дали станува збор за еднократна реакција на коментарите или за навестување дека тој ќе биде поприсутен во јавниот простор во иднина, останува да се види.

фото:instagram printscreen