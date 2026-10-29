Сараја ја покажа луксузната соба на синот, а цената на станот од 8 милиони евра остава без зборови

Старлетата Сараја Вучелиќ за првпат покажа како изгледа собата на нејзиниот син.

Сараја е позната по луксузниот начин на живот, скапите модни парчиња и егзотичните патувања.

Сега објави и фотографија од собата на својот син. Глетката што ја сподели привлече внимание, а деталите во детскиот агол откриваат дека малото момче очигледно ја дели склоноста на мајка си кон луксузот.

Собата е преполна со реплики на луксузни автомобили, кои се наоѓаат речиси на секој чекор, од подот до таванот.

Поради бројните играчки и внимателно уредениот простор, оваа просторија повеќе потсетува на раскошна продавница за играчки отколку на вообичаена детска соба. Сепак, тоа е само мал дел од луксузот во кој старлетата ужива со својот син.

Според информациите што се појавија во медиумите, стан речиси идентичен со оној во кој таа престојува се проценува на неверојатни осум милиони евра.

Тоа значи дека цената на квадратен метар достигнува дури 18.000 евра, што го вбројува овој недвижен имот меѓу исклучително скапите станови во Хрватска.

Овој раскошен простор се простира на дури 440 квадратни метри и располага со четири спални соби и три бањи. Посебен впечаток остава пространата тераса од 160 квадратни метри, од која се пружа фантастичен поглед кон градот.

Да потсетиме, старлетата моментално престојува во Дубаи, а од нејзиниот профил на Инстаграм може да се види дека навистина ужива таму. Таа посетува елитни ресторани и нарачува морски специјалитети за кои многумина луѓе дури и не слушнале.

Foto: Instagram printscreen/sorajavucelic