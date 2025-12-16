Расната струмичанка и кога е до грло закопчана е подвижен сексапил: Љупка Митрова во свој стил… и преку зимска градероба покажа дека има брадавици како расцутен трендафил!

Атрактивната струмичанка со сопствен моден бренд постојано покажуваа, дека кога Љупка Митрова некаде ќе замине да прошета, тоа е уживање со стил, во раскош, гламур, луксуз… и една неодминлива навика: Да сподели уметничката еротика!

Последното гостување во поткастот кај „модниот гуру“ Сегеј Варошлија уште еднаш покажа, дека раскошната убавица не се срамува, еротската провокација јавно да ја споделува.

Визуелната симулација на „стоечки коитус“ на модната двојка, иако навидум се неспоива спојка, измами доволно воздишки кај нејзините вистински машки следбеници, кои истото ова прашање наречено желба, веројатно си ги поставуваат мошне често: „Што би дал да сум јас на негово место?“

Садо-мазо комбинацијата во кожена гардероба, во која струмичката убавица осамна во пози како „џокејска јавачка“ уште повеќе ја подгреа и онака разбранувата еротска фантазија.

Таа како див женски џокеј, а преку нејзиното големо, овално, извајано га*е, двете тетовирани раце на Сергеј!

Или можеби некого повеќе го дразни и мами позата на сексапилната газдарица налик на „Sugar mummy“, седната на колено на модниот поткаст водител.

Како и да е, фотосесија не случајно направена, за да ја заскокотка, заинтригира и заинтересира поткаст публиката на водителот, а и нејзините следбеници, од кои некои евентуално ќе бидат и нејзини клиенти.

И додека риелсите од поткастот се’ уште се вртат по социјалните мрежи, еве ја Митрова на старо-нова дестинација, поточно во Италија и еден од светските центри на модата Милано.

Во обична шопинг прошетка онака, само туристички или со намера да се погледнат и „купат“ некои идеи од новите и свежи модни трендови, за потоа во некоја од нејзините новокреирани модели и колекции да се облечат нејзините селебрити френдови и секако потенцијалните купувачи на новонастанатиот струмички моден бренд.

А во европската метропола на модата, Љупка Митрова покажа дека и кога е до грло закопчана е ултра сексапилна.

Не дека за прв пат ја гледаме, ама расната струмичанка и овој пат во свој филм… И преку зимска градероба покажа дека има совршен моден стил, бујни силиконски гради и брадавици како расцутен трендафил!

Фото: Инстаграм/ljupka_mitrova