„Пулсот на предците, во ритамот на денешницата“: „Танец“ ја отвара новата концертна сезона за 2026 година

Националниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“, ја најавува својата нова концертна сезона под моќното мото „Пулсот на предците, во ритамот на денешницата“.

Оваа сезона „Танец“ продолжува да ја испишува живата историја на македонскиот фолклор, правејќи храбар чекор кон современите сценски текови, притоа задржувајќи ја изворната чистота на македонскиот код. Програмата ветува несекојдневно доживување во кое минатото и сегашноста се преплетуваат преку врвна играорна прецизност, раскошен вокал и незаменливиот звук на традиционалните инструменти.

Новата сезона е конципирана како мост помеѓу вековната традиција и модерната естетика.

Оваа концертна сезона фокусот на програмата ќе бидат;

Проектот „Чалгиски бисери“

Овој проект е посветен на зачувување и ревитализација на македонската чалгиска традиција, како нематеријално културно наследство.

Фокус: Акцентот е ставен на автентичниот чалгиски состав и градските песни кои со векови се пееле низ македонските чаршии.

Акцентот е ставен на автентичниот чалгиски состав и градските песни кои со векови се пееле низ македонските чаршии. Што нуди: Проектот не е само концерт, туку и обнова за ре-аранжирање на некои подзаборавени мелодии во духот на староградската елита. Публиката ќе има можност да слушне специфични мелодиски структури кои го дефинираат овој стил, изведени од врвните инструменталисти на оркестарот на „Танец“ и од раскошот на вокалните солисти и хорот на „Танец“.

Проектот не е само концерт, туку и обнова за ре-аранжирање на некои подзаборавени мелодии во духот на староградската елита. Публиката ќе има можност да слушне специфични мелодиски структури кои го дефинираат овој стил, изведени од врвните инструменталисти на оркестарот на „Танец“ и од раскошот на вокалните солисти и хорот на „Танец“. Цел: Да се прикаже софистицираноста на македонската градска култура и нејзината поврзаност со ориенталниот дух.

Проектот „Вечното ехо на Бадев“

Овој проект е емотивно навраќање кон ликот и делото на легендарниот Никола Бадев, еден од највпечатливите машки вокали во историјата на македонската народна песна.

Фокус: Централно место зазема неговиот специфичен, нежен и карактеристичен интерпретаторски стил. Проектот ги обединува неговите најпознати песни во нови, современи оркестарски аранжмани, прилагодени за големата сцена на „Танец“.

Централно место зазема неговиот специфичен, нежен и карактеристичен интерпретаторски стил. Проектот ги обединува неговите најпознати песни во нови, современи оркестарски аранжмани, прилагодени за големата сцена на „Танец“. Специфичност: Проектот е инспириран и од соработката со неговата ќерка, Роска Бадева, која активно работи на зачувување на неговото име.

Проектот е инспириран и од соработката со неговата ќерка, Роска Бадева, која активно работи на зачувување на неговото име. Цел: Оддавање почит на доајенот кој го постави стандардот за тоа како се пее македонската лирска и епска песна.

Преку, проектите „Чалгиските бисери“ и „Вечното ехо на Бадев“, „Танец“ на својот репертоар и програма за 2026 година ќе има и премиерни изведби на нови музичко-сценски дела кои го истражуваат „ритмичкиот пулс“ на денешницата преку современи аранжмани.

Со нова концертна сезона под моќното мото „Пулсот на предците, во ритамот на денешницата“.

Нашата мисија за оваа година е да покажеме дека фолклорот не е музејски експонат, туку жива материја која дише. Пулсот на предците се уште силно бие во секој чекор на нашите играорци, во секоја нота на нашиот оркестар и вокалните исполнители, но тој ритам денес добива нова енергија која кореспондира во 21-виот век.

Концертната сезона ќе биде отворена со традиционалниот Велигденски концерт во Македонскиот народен театар на 08.04.2026 година, по што ќе следува интензивна турнеја низ градовите во Македонија.

Танец како подвижен музеј на нашето духовно богатство, и оваа година ќе ги освојува најголемите светски сцени, чувајќи го македонскиот мелос и оро од заборавот во Обединетото Кралство-Велика Британија и Република Малта.