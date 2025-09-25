Првата „Only Fans“ Македонка покажа што значи да го владеш јазикот: Никој како неа не бакнува, зашто никој нема таков орган како Теодора Мартиноска (ВИДЕО)

Теодора Мартиноска, расната стружанка која стана позната како првата Македонка која отвори своја „„Only Fans“ страница оддамна не живее во Македонија. Или поточно повеќе е на релација Европа – Македонија, отколку дома. Париз, Белград, Миконос… зависи од сезоната.

View this post on Instagram A post shared by Teodora Martinoska (@itstteaa)

Ако некој се прашува како се снаоѓа, односно дали го владе јазикот и кој најдобро, Теодора или Теа, се потруди на своите следбеници сликовито да им ги појасни своите јазични вештини.

Најпрвин на своите Инстаграм приказни ги пречека со насмевка и сочни бакнежи… При тоа им назначи дека за нив веќе на следното стори има возбудливо изненадување… Колку да им покаже дека никој не умее да бакнува како неа, зашто никој нема таков орган како Теа.

Веднаш потоа првата „Only Fans“ Македонка покажа што значи да го владеш јазикот.

До душа, покрај сиот свој телесен раскош во кој доминираат бујните облини и однапред и одзади, гигантската задница и огромните природни гради, на Теодора не и е прв пат да покаже како го владее и што се’ со јазикот знае и умее.

Но ова е само загревање, зашто оостанатото, она највозбудливото допрва следува, само на онаа другата социјална мрежа, за возрасни. До душа со 80% намаление, каде цел месец добивате три „жешки видеа“ со Теодора, речиси за бадијала, за смо 4 долара!

Што се’ на видеата има, вие можете само да си претпоставите, ама затоа сигурно знаат оние што ги виделе, се разбира откако претходно платиле! Впрочем, јаготката на шлагот доаѓа на крајот, освена ако… Некој веќе не ја шмукнал јаготката претходно…!?

Ама така ти е тоа… Ако навреме не си го фатиш редот, некои други ќе сркаат од медот!

Фото и видео: Инстаграм/itstteaa/itztteaa