Прва заедничка фотографија на Милица Тодоровиќ и таткото на нејзиниот син

Милица Тодоровиќ моментално ги доживува најубавите денови од својот живот. Пејачката ужива во првите моменти со својот син Богдан во породилното одделение, каде што мајката и наследникот поминуваат време запознавајќи се и навикнувајќи се еден на друг. Додека Милица е посветена на бебето, гордиот татко реши да го одбележи доаѓањето на својот син со голема прослава што траеше до раните утрински часови.

Избраникот на пејачката, која Милица успешно ја држи подалеку од очите на јавноста, синоќа организираше прослава во престижен ресторан, каде што се собраа нејзините најблиски пријатели и членови на семејството. Според присутните, атмосферата била исклучително весела, а прославата била обележана со емоции, смеа и добра музика.

На фотографијата, за прв пат, можеме да го видиме таткото на синот на Милица, кој досега успешно избегнуваше јавно изложување.

Foto: printscreen/instgaram/milicatodorovicofficial