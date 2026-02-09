Промоција на новиот албум “One World” на Conquering Lion со концертен настап

Добри људи!
Со огромна чест ве покануваме на промоцијата на новиот албум “One World” на Conquering Lion кој ќе го презентираме со концертен настап во клубот “Public Room” во Скопје, на 21-ви Март (Сабота)!
Conquering Lion е даб/реге/кросовер бенд од Тетово (Македонија) кој своето творештво го започнува на 7-ми Април 2007. Во октомври 2009. бендот го издава својот прв албум едноставно насловен како “I” за PMG Recordings на кој што може да се слушнат 10 песни меѓу кои и соработката со јамајканскиот артист Jah Clarity на песната “Jah Love”. До сега, покрај настапите низ Македонија, бендот има настапувано во Германија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Бугарија, Грција, Романија, Словачка, Чешка, Холандија, Полска и Косово. Вториот по ред албум насловен како “Know Your Wisdom” излезе на 26ти август 2011 по што следеше 30 дневна балканска турнеја. Две години подоцна на 22ри Ноември 2013 бендот го издаде третиот студиски албум “Revelation” за издавачката куќа “Password Productions” од Македонија, по кој следеше успешна пролетна Европска турнеја. Како едни од побитните настапи на Conquering Lion може да се издвојат настапите со Manu Chao, Gentleman, Ras Zacharri, Donald Minott, Raphael, Hornsman Coyote…Исто така бендот има настапувано на поголеми фестивали како, Riding Higher во Германија, In Music Festival во Хрватска, Таксират Фестивал во Македонија, Spirit of Burgas и Hills of Rock во Бугарија.
Conquering Lion го издаваат својот 4ти по ред студиски албум насловен како “Land Of Confusion” кој беше издаден на 24ти Фебруари 2017 за издавачката куќа Locksmith Records од New Jersey, USA. “Land Of Confusion” беше на листата за преноминации за најдобар реге албум за 2017 на Греми наградите и за албум на годината на најголемиот реге портал во Европа “Reggaeville”. Сите три сингла од новиот албум “Wake Up”, “Go” и “Natty Lion” беа премиерно промовирани на најголемиот реге портал во Европа “Reggaeville”.
Првиот сингл од албумот “Shine” беше премиерно промовиран истотака на порталот “Reggaeville” на 23-ти Март 2018. Вториот сингл “Badman World” заедно со италијанскиот реге артист Рафаел беше премиерно промовиран на порталот “Reggaeville” на 27-ми Август 2018. Бендот го издава својот 5-ти под ред студиски албум “Revolution Time” на 30.03.2020 за издавачката куќа “Rehegoo Music” од Лондон, В.Британија. Бендот го издаде синглот “Long Time” во соработка со македонската пејачка Дани Димитровска на 8-ми Декември 2021. Во периодот помеѓу 2023-2025 бендот работи на својот шести по ред студиски албум, а првиот сингл “Warning” во соработка со српскиот реге пејач Hornsman Coyote беше премиерно промовиран на 10-ми Декември 2023. Во Октомври 2025 бендот го издаде шестиот студиски албум “One World” кој е достапен во повеќе од 200 онлајн музички продавници.
Влезниците се по цена од 500 денари во претпродажба во лимитиран број.
Влезниците се во претпродажба и може да се купат само онлајн на следниов линк: https://tix.mk/…/conquering-lion-koncertna-promocija-na…
Почеток на настанот е во 21:00 часот.
Се гледаме на 21-ви Март – Public Room – Скопје
One Love! One Aim! One Destiny!