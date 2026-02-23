Познатиот македонски музичар Александар Ицов со кавал пред Опера хаус ja промовираше македонската традиционална музика (ВИДЕО)

Познатиот македонски виртуоз на хармоника и народни инструменти – гајда, кавал и зурла, Александар Ицов, изминативе недели ја носи македонската музичка душа на другиот крај од светот. Неговата повеќенеделна концертна турнеја во Австралија се одвива во исклучително топла и емотивна атмосфера, во која музиката станува заеднички јазик меѓу татковината и дијаспората.

Досега се реализирани шест концерти во Сиднеј, Аделаида, Мелбурн, Спрингвејл и Џилонг, каде публиката имаше можност да ужива во енергични и страствени настапи. Хармониката во рацете на Ицов звучеше како продолжение на неговото срце, а секој тон носеше спомени, носталгија и гордост. Аплаузите често траеја долго по последниот тон, а интеракцијата со публиката ја претвораше секоја вечер во посебна музичка приказна.

„Неописливо е чувството кога ќе видиш дека трудот што си го вложил се цени и ти се враќа со љубов“, вели Ицов.

На турнејата во Австралија, заедно со Ицов настапува и Дарко Стојановски, внук на македонската музичка легенда Војо Стојановски. Нивната соработка се покажа како одличен спој на традиција, енергија и сценска комуникација, што публиката го препозна и силно го награди.

„Прекрасно е чувството кога нашинците со задоволство ќе ве пречекаат во нивната втора земја – Австралија. Секој труд што сте го вложиле, тие го почитуваат“, истакнува Ицов.

Турнејата влегува во својата завршница со уште два концерта овој викенд, а враќањето дома е закажано за 24 февруари. Но, спомените, средбите и музичките моменти што се создадоа ќе останат длабоко врежани – како доказ дека македонската музика нема граници и дека врската со татковината е жива и силна, без разлика на километражата. Посебен впечаток остава фактот што Александар Ицов со кавалот настапува и на реномирани сцени. Тој свој мини настап имаше пред Опера Хаус во Сиднеј промовирајќи ја македонската традиционална музика во современ и достоинствен контекст. Тоа е уште една потврда дека изворниот звук може да стои рамо до рамо со светските музички стандарди.

По враќањето во Македонија, Ицов носи свежа енергија и големи новини. Во фокусот е промоцијата на неговиот втор студиски албум, проект што ја заокружува една значајна креативна фаза и најавува ново поглавје во неговата кариера. Паралелно, следуваат нови песни, соработки и настапи, кои ветуваат динамична и возбудлива сезона на домашната сцена.

Со искуството стекнато надвор од земјата и со јасна визија за иднината, Александар Ицов се враќа подготвен да понуди звук, емоција и приказна што се чувствува – и се памети.