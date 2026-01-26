Позната Македонка отишла да се тетовира и пирса, ама не сакала да плати – на тату-мајсторот требало да му е чест „ѕвездата“ да ја работи гратис?!

Познатиот македонски тату- артист од Скопје, Ацо Николов и сопственик на тату- студиото „Temple of Ink Tattoo Studio“, сподели Фејсбук статус кој предизвика лавина од коментари од своите следбеници.

Имено, ова се случи откако тој откри дека позната Макенонка сакала за без пари да се тетовира и стави прирс, па дури била неријатно изненадена кога и побарал аванс за договорениот термин за време на нивиот состанок.

-Ми се јавува особа’ од јавен живот да ја наречам (не се разбирам кои се у денешно време селебрити” и што значи тоа) и као ај да праиме тетоважица и пирсања (конкретно против мигрена). Викам ок ајде повели на состанок да прецизираме се’ и да закажеме термините. Доаѓа и се супер … арно ама никако да ме праша колку ќе чини… Викам ок обично со аванс се закажува да си го обезбедиш терминот и денот… и добиваш реакција… Како мислиш?! …јас да платам ?!….Ја глеАм… викам ааааа и ти си некоја од овие инфлу/ селеб/ пи*де материне ликови.…..Сака[ да се гага[ и демек ќе снимиме видео и ти ми правиш реклама.

Мене после кариера од 30 години, ќе ме вивнеш во звезденото небо и ме чекаат милионите јаоооо …..Абе мрш бе тамо…земи мотика” …Плјувотино една, напиша тату артистот.

Иако Николов сите ги остави во прашалници за тоа која конкретно е личнноста иако настојуваа да ја открие со име и презиме, Ацо не го направи тоа, само се дополни дека кога и заѕвонил телефонот кажала дека е на работа…

Изненаден тој, а уште поизненадена била ѕвездата која навикната на „гага третман“ си останала ниту тетовирана, ниту пирсана, барем не кај Ацо.

фото:Facebook/ Aco Nikolov