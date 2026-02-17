Позираше во црн костим за капење: Сопругата на пејачот Пеѓа Јовановиќ ги „запали“ социјалните мрежи

Сопругата на пејачот Пеѓа Јовановиќ, Ана Јовановиќ, позираше во провокативен црн костим за капење, истакнувајќи ја својата беспрекорна фигура.

Ана Јовановиќ (37) повторно ги запали социјалните мрежи со фотографија која никого не остави рамнодушен.

Во тесен модел кој ја следеше линијата на телото, Ана покажа завидна фигура и исончан тен, меѓутоа, костимот за капење имаше многу провокативен исечок во интимната зона, а коментарите на нејзиниот профил не престануваа да течат.

– Се вратив дома од работа – напиша Ана Јовановиќ, која потоа направи селфи.

Фотографијата брзо собра голем број лајкови, а следбениците се едногласни – Ана зрачи со самодоверба.

Потсетете се дека Пеѓа неодамна зборуваше за помирување со сопругата Ана, а во тоа време се обвинуваше себеси за нивните расправии, бидејќи имаше проблем со алкохолот.

Ана и Пеѓа се разведоа двапати, а многумина истакнуваат дека сега, на 37 години, таа никогаш не изгледала подобро.

foto: Printscreen Instagram/anajovanovic1/pedjajovanoviic