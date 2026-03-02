„Потребна беше храброст“: Едита Арадиновиќ проговори за бременоста и врската со таткото на детето

Пејачката Едита Арадиновиќ отворено проговори за својата бременост, за својата емоционална состојба и за моменталната врска со својот поранешен партнер Ненад Стевановиќ.

Едита Арадиновиќ неодамна влезе во емотивна врска со својот партнер Ненад Стевановиќ, а својата љубов не ја криеше од јавноста.

Кратко потоа, таа дозна дека е бремена, што беше нејзина голема желба во животот. Сепак, веста дека пејачката раскинала со таткото на нејзиното дете, Ненад Стевановиќ, беше шокантна.

Кога ја прашале како реагирала кога дознала дека е бремена, Едита не ги криела своите емоции.

– Бев пресреќна, како и луѓето околу мене. Како сите некако да бевме подготвени за тоа, а јас одамна сакав да се исполнам во таа улога – рекла пејачката.

Едита признава дека отсекогаш била емотивна, но дека бременоста и хормоните дополнително ги засилиле нејзините чувства.

– Генерално сум емотивна, а сега уште повеќе. Зависи од денот, неделата, спиењето, храната, сè. Понекогаш сум целосно смирена и тивка, понекогаш сум полна со енергија, а понекогаш сум нервозна. Сè во духот на бременоста – објасни таа.

Иако раскинаа, пејачката нагласува дека одлуката ја донеле зрело и промислено.

– Потребна беше храброст, со оглед на тоа што двајцата знаевме каде води нашата врска, а сакавме дете. Од друга страна, смирена сум затоа што знам дека тој е добар човек и ќе биде добар татко. Што се однесува до мојот емотивен живот, ќе ставам пауза таму додека не знам точно што сакам и не привлечам таква личност во мојот живот, само сега ќе бидам двојно повнимателна затоа што имам за кој – искрена беше Едита.

Таа додава дека најважно за неа е што има добра комуникација меѓу нив.

– Многу ми е важно што можеме да се слушнеме и да комуницираме, а ние сме повеќе од добри, што е добар знак за иднината – заклучи таа за Стори.рс

