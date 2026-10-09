Поранешниот на Ана Радуловиќ доби дете со друга жена: Водителката сега објави фотографија од нивниот син и напиша: „Околу него…“

Познатата водителка Ана Радуловиќ е позната по својата посветеност кон синот Коста, кого го доби со колегата водител Мирче. Иако води динамичен живот поради бројните професионални обврски, таа се труди секој слободен момент да го помине со својот син.

Ана покажа како изгледа еден од нивните заеднички моменти на уживање, овојпат, мајката и синот го поминаа времето на отворено, ловејќи риба.

View this post on Instagram A post shared by Ana Radulovic (@ana.radulovic)

Водителката сподели фотографии од излетот, на кои се гледа како Коста ужива во риболовот, додека Ана ужива во пејзажот и во времето поминато заедно.

Таа беше облечена лежерно, но сепак изгледаше средено, носејќи горен дел од бикини, шешир и панталони.

Ана фотографиите ги пропрати со емотивна порака:

„И еден Голем ѕид околу него“, напиша водителката.

Инаку, поранешниот сопруг на Ана Радуловиќ, пејачот Мирче Радуловиќ, неодамна ја изненади јавноста со веста дека станал татко на девојче.

Тој цело време ја чуваше таа работа во тајност, сепак, јавноста дозна за убавата вест, а тој подоцна и ја потврди.

Самата водителка, Ана Радуловиќ, потврди дека е во добри односи со својот поранешен сопруг, наведувајќи дека му честитала за приновата и дека цело време знаела оти тој по вторпат ќе стане татко.

„Многу сум среќна поради тоа, особено за Коста, кој навистина со нетрпение го очекуваше доаѓањето на својата сестричка. Што се однесува до вашето прашање како се случи тоа толку брзо, можам само да кажам дека тој имаше среќа да ја пронајде својата среќа“, изјави Ана за тамошните медиуми.

Foto: printscreen/instgaram/ana.radulovic