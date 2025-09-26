Поранешната сопруга на Никола Раѓен го покажа своето вистинско лице: Еве како изгледа без шминка

Милица Ристиќ сподели фотографија од фризерскиот салон со нејзината нова фризура. На фотографијата, таа е без шминка, покажувајќи ги своите природни црти на лицето.

Милица Ристиќ, поранешната сопруга на ватерполистот Никола Раѓен, и пејачка, секогаш е тип топ средена.

Милица сега сподели сфотографија од фризерскиот салон на која задоволно позира со својата нова фризура.

Сепак, сите забележаа дека на објавата нема ниту трага од шминка. Милица никогаш порано не се појавила без шминка, а нејзините црти на лицето се исклучително убави, па затоа изгледа фантастично дури и во својата природна состојба.

Поранешниот ватерполист Никола Раѓен се ожени со пејачката Милица Ристиќ во 2022 година, но по само две години, во 2024 година, се разведоа. Пред неа, Никола беше во брак со пејачката Ана Кокиќ, со која има две ќерки.

Foto: print Screen/Instagram/_milica_ristic