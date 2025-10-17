Поранешната снаа на Кеба реагираше на новата девојка на Игор Којиќ: Еве како го „пецна“ семејството на пејачот

Игор Којиќ е повторно заљубен, а тоа го покажа кога дојде на концерт на својот татко Драган Којиќ Кеба со својата девојка и објави дека наскоро повторно ќе се жени.

Оваа вест очигледно не ѝ се допаднала многу на неговата поранешна сопруга Софија Дачиќ.

Игор Којиќ се разведе од Софија пред само два месеци, а синоќа уживаше со својата нова девојка и јавно обелодени за својот нов брак.

Софија реагираше на оваа ситуација на Инстаграм, а го направи истото како Маја Огњеновиќ откако Наташа Беквалац изјави дека ќе се смири со својот поранешен сопруг Данило Дачо Икодиновиќ.

Таа објави слика од „Televisa presenta“, воведните одјавници на шпанските сапуници. – Популарна приказна во последните денови – напиша таа, алудирајќи на ситуацијата со Маја Огњеновиќ.

Игор Којиќ беше во ложата синоќа на концертот на неговиот татко Драган Којиќ Кеба со прекрасна бринета, а парот потоа се раздели поради папараците.

– Тој има нова девојка и ми се допаѓа неговата девојка“ – рече Кеба.

– Трета среќа, прв пат Бог помага“ – додаде Игор.

Foto: Prescreen/Instagram