Поранешната на Аца Лукас,Соња Вуксановиќ „пиштол гола“ во базенот

Соња Вуксановиќ, поранешната сопруга на пејачот Аце Лукас и Жељко Шашиќ, ужива на Малдивите, а фотографијата на која е гола во базенот ги запали социјалните мрежи.

Вуксановиќ отпатува во потоплите региони, каде објавува фотографии од оваа егзотична дестинација.



Таа позираше во базенот свртена со грб целосно гола, и ја покажа својата извајана фигура и исончан тен.

Покрај тоа, таа објави неколку фотографии на кои ја покажува прекрасната природа, но и бања со ливчиња од роза.

фото:Instagram printscreen/sonja_aca_vuksanovic_fp