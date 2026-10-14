Понекогаш тишината во врската е погласна од која било караница

Не секој вид мир е знак за зрелост. Понекогаш, луѓето престануваат да се расправаат кога веќе не веруваат дека другата страна може да ги слушне.

Постои здрава тишина, но постои и онаа тишина што настанува кога меѓу двајца луѓе полека се спушта емоционална завеса. Во зрела врска, партнерите можат да научат да не се повредуваат со зборови, да го одржуваат гласот смирен и да ги решаваат несогласувањата без драма. Но, доаѓа и момент кога расправиите престануваат – не затоа што проблемите се решени, туку затоа што исчезнала енергијата за разговор за нив. Тогаш реченицата „Нема веќе смисла да се зборува“ станува многу посериозна од самата расправија.

Често се заборава дека зад многу расправии се крие потреба за блискост. Кога некој се лути, инсистира, поставува прашања, објаснува или се обидува да промени нешто во врската – колку и да е тоа понекогаш исцрпувачко – тој сепак очекува другата страна да го слушне она што го кажува. Равнодушноста е нешто друго. Таа не бара одговор. Не нуди објаснувања. Не поставува барања. Едноставно се повлекува. И токму затоа емоционалното оддалечување понекогаш започнува многу пред некој навистина да каже: „Веќе не те сакам“.

Најопасниот момент можеби не е оној кога партнерите имаат спротивставени мислења, туку кога престанува да им е важно што ги имаат. Тоа е моментот кога веќе не споделуваат што ги боли, што им недостасува или што би сакале да биде поинаку; кога престануваат да поставуваат прашања и почнуваат да живеат паралелни животи под ист покрив. Во тој момент, врската однадвор може да изгледа мирна – па дури и совршена: без сцени, без љубомора, без расправии. Сепак, меѓу двајцата луѓе може да постои огромна емоционална дистанца.

Затоа не е доволно да се праша: „Колку често се расправате?“ Многу поважно прашање е: „Дали сè уште чувствувате потреба да си објаснувате работи еден на друг?“ Дали сè уште постои желба да бидете разбрани? Можете ли да кажете: „Тоа ме повреди“, без страв дека другата страна ќе се сврти и ќе си замине? Дали по несогласувањето барате начин повторно да ја пронајдете блискоста? Врската не станува здрава само затоа што во неа нема конфликти. Здравата врска е онаа во која конфликтот не ја уништува поврзаноста, туку отвора простор за разбирање.

Можеби токму затоа најтажната реченица во некои врски е онаа што звучи најсмирено: „Не ми е грижа“. Зашто љубовта не мора секогаш да биде гласна, страсна или драматична, но бара искрен интерес. Таа бара од нас да се грижиме како се чувствува другата личност, да ја забележиме нејзината тишина и да сакаме да разбереме што се случува меѓу нас. Понекогаш, љубовта не згаснува во голема расправија. Понекогаш, едноставно престануваме да се обидуваме да бидеме слушнати – и еден ден сфаќаме дека тишината станала единствениот разговор што ни преостанал.

извор:popara.mk

фото:Freepik