Подгответе сочни чоколадни коцки со портокал: Вкусен десерт идеален за попладневното кафе

Ако ја сакате комбинацијата од чоколадо и портокал, овие сочни чоколадни коцки би можеле да станат еден од вашите омилени десерти. Мекиот бисквит со арома на портокал е прелиен со чоколаден крем што му дава богат вкус, а за завршен детаљ колачот можете да го украсите со кандирани ленти од кора од портокал.

Подготовката не е комплицирана, а резултатот е десерт што можете да го послужите со кафе или да го подготвите за семејни собири и посебни пригоди.

Состојки:

• 3 јајца

• 150 гр. шеќер

• 80 гр. путер

• 180 гр. брашно

• 1 прашок за печиво

• 3 портокали

• 1 прстофат сол

• 300 мл. слатка павлака

• 100 мл. сок од портокал

• 200 гр. чоколадо за готвење

Подготовка:

Излупете ги портокалите, а потоа исцедете ги за да добиете сок. Зачувајте дел од кората за украсување на колачот. Изматете ги јајцата со шеќерот и путерот додека не добиете пенеста смеса. Додајте сок од еден портокал и добро измешајте сè.

Во посебен сад измешајте ги брашното, прашокот за печиво и прстофат сол. Постепено додавајте ги во смесата со јајцата и мешајте додека не добиете изедначена смеса за бисквитот.

Загрејте ја рерната на 180 степени. Намачкајте го плехот со димензии 22 × 32 см со путер и лесно посипете го со брашно. Истурете ја подготвената смеса и печете околу 35 минути, односно додека бисквитот не биде испечен.

Загрејте ја слатката павлака во тенџере, додајте го искршеното чоколадо за готвење и мешајте додека целосно не се растопи и не добиете мазен крем. Потоа додајте го сокот од портокал и измешајте.

Додека сè уште е топол, избоцкајте го печениот бисквит со виљушка, а потоа прелијте го со сокот од портокал за да ја впие течноста и да остане сочен. Врз него рамномерно распоредете го чоколадниот крем и оставете го да се излади и да се стегне.

Исечете ја кората од портокал на тенки ленти и варете ги околу 20 минути во вода со шеќер. Потоа извадете ги, распоредете ги врз хартија посипана со шеќер и оставете ги да се исушат. Пред послужувањето, украсете ги изладените коцки со подготвените ленти од кора од портокал.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik