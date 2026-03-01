Подарок за 8-ми Март: 50% попуст на билетите за операта „Тоска“

По повод 8 Март, подготвивме подарок за нашата публика:
50% попуст на билетите за операта „Тоска“ од Џакомо Пучини!
Една од најпознатите опери во светот, приказна за љубовта, страста и драматичната судбина, проткаена со арии, кои го исполнуваaт салонот и долго остануваат во сеќавањата.
Совршена прилика за:
• подарок за жените кои ги почитувате;
• културна вечер со вашите пријателки;
• романтична ноќ во Македонската опера и балет;
6 март – 19:30 часот
Билети:
Билетарница: 078 426 536 ; 02 3118 451
Онлајн: https://t.ly/Toska.Special.8.Mart