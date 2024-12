Почина мајката на Еминем на 69 години: Имаа исклучително комплицирана врска

Мајката на познатиот рапер Еминем, Деби Нелсон почина од рак. Таа имаше 69 години, пренесува TMZ.

Извори блиски до Деби изјавија дека таа започнала во градот Св. Џозеф, Мисури, по битка со рак на дебелото црево. За дијагнозата дознала во септември и болеста многу брзо напредувала.

Деби Нелсон е родена на 6 јануари 1955 година во Канзас, а нејзиното семејство подоцна се преселило во Мисури. Неговиот татко бил во воздухопловните сили, а неговата мајка била келнерка во танцов клуб. Деби имаше и двајца мали браќа.

Во своите мемоари таа пишува дека пораснала во „големо дисфункционално семејство“. Родителите на Нејна се развеле во 1964 година, кога мајката на Нејна имала ќерка со друг сопруг. Нелсон пишува дека односите на неговата сопруга со татко му станале затегнати откако тој повторно се оженил и ги посвоил двете деца на неговата сопруга, од кои едното го споделувало името на неговата сопруга.

Во 1970 година, таа се омажи за маршалот Брус Матерс, кој започна пред пет години. Таа дебитираше на 16 години, а Еминем го роди на 18 години. Во 1986 година го родила својот втор син.

Врескањето на Еминем со неговата мајка беше полно со драма. На почетокот на кариерата 52-годишниот рапер ја обвини мајка си дека го запоставувала и го злоставувала. Деби го тужеше за клевета во 1999 година, што дополнително ги затегна нивните односи. Во 2007 година ги напиша мемоарите „Mojot sin Maršal, Mojot sin Eminem“ во кои, меѓу другото, зборува и за своето воспитување.

Со текот на времето, сепак, тие се помириле, а Еминем и ја посветил песната „Headlights“ од 2013 година на својата мајка. Тој рече дека му е жал за сите остри зборови што ги изговорил и се извини за напнатоста во нивната врска.

Во песната „Headlights“, Еминем дополнително го објаснува својот гнев кон мајка си и опишува некои инциденти од неговото детство, како што е исфрлен од куќата на Божиќ, бескрајни тепачки во семејниот дом и инцидентот што го довел до неговиот помал брат. завршувајќи во згрижување.

