По Вики, Босанац, Зорица Брунцлик и Десингерица, кој е петтиот челн на „Пинк ѕвезди“?

Вики Миљковиќ потпиша договор со Жељко Митровиќ, а од септември ќе имаме можност да ја видиме во „Ѕвездите на Пинк“.

Инаку, Жељко Митровиќ објави видео на својот Инстаграм профил во кое го гледаме како потпишува договор со пејачката, а во таа прилика откри дека таа имала посебен услов.

– Вики Миљковиќ е четвртиот член на жирито на „Пинкови ѕвезди“, најважното музичко натпреварување во овој дел од Европа. Покрај Десингерица, Босанца и Зорица Брунцлик, таа сега е постојан член на жирито и Вики! Како и Зорица, таа не бараше од Филипинци масажи на стапала и сок од тартуфи, но бараше Ташке да биде на не повеќе од 11 метри од неа! Во ред е! – напиша тој.

Првиот човек на „Пинк“ Жељко Митровиќ најави уште едно големо изненадување за викендот.

– Петтиот член ќе го откриеме за време на викендот, мислам дека е сосема неочекувано. Мислам дека ќе биде шарено жири. Различни жанрови, профили и ставови ќе можат да се спојат. Босанац и Вики веќе се добро составен тим, но се надеваме дека ќе избегнеме борба на Косово – рече Митровиќ.

фото:Instagram printscreen/zeljkomitrovic