По рекордно распродадениот прв концерт, Jala Brat и Buba Corelli закажаа и втор концерт во Скопје

По рекордно распродадениот прв концерт од најавената GOAT TOUR, Jala Brat и Buba Corelli на 28 ноември на барање на македонската публика закажуваат втор концерт во СЦ „Јане Сандански“! Енергија, хитови и спектакл што не се пропушта!

Jala Brat и Buba Correli се подготвени за уште еден музички спектакл, затоа подгответе се за неверојатен старт на „GOAT TOUR“! На 28 ноември, во СЦ „Јане Сандански“, регионалните икони на модерната музика Jala Brat и Buba Corelli ќе приредат уште едно аудиовизуелно шоу што ќе ги помести сите граници и ќе ја крене македонската публика на нозе!

Датумот е 28 ноември 2025, локацијата е СЦ „Јане Сандански“, Скопје, а Вратите се отвораат во 19:30, додека шоуто стартува во 21:00 часот.

Со години на врвот на балканската сцена, со безброј хитови и милионски прегледи, Jala и Buba спектакуларно, со два СКОПСКИ концерти ја стартуваат големата GOAT TOUR во чии рамки ќе посетат повеќе од 10 европски метрополи. Турнејата потпишана од Music week плaтформата стартува од Скопје по што ќе следуваат настапите во Штутгарт, Загреб и други градови.

Ова нема да биде само концерт, ова ќе биде искуство за сите сетила, со моќна продукција, организација и спектакуларно осветлување со потписот на Скајмјузик продукција, и, се разбира, сцена која ќе го претвори Скопје во епицентар на балканската урбана музика.