Пет месеци по смртта на Саша Поповиќ на адреса кај вдовицата Сузана стигна важна вест за целото семејство

Пејачот Микица Бојаниќ, кој исто така си ја проба среќата учествувајќи во реално шоу, се потсети на своето долгогодишно пријателство со покојниот Саша Поповиќ, за кој вели заземал посебно место во неговиот живот.

– Бане поминувал повеќе време со Сале, но и јас поминав многу убави моменти со него. Мојот прв почеток, издавањето ЦД, беше сè за Сале. Секое лето го поминував тука со него, но Бане се дружеше повеќе со него – откри Микица за „Гранд“.

Микица истакнува дека поп-сцената изгуби многу со смртта на Саша и додава дека тој секогаш ќе биде тука за семејството на Поповиќ.

– Што и да ѝ треба на Сузана, јас сум тука како да е жив Сале. Секогаш сум тука за неговото семејство – изјави Бојаниќ за „Гранд“.

Семејниот пријател Микица остана со семејството Поповиќ и ги посетува секогаш кога е можно. Хармоникашот ги откри деталите од неговиот последен разговор со Сузана, која едвај чека да стане баба.

– Боже, тоа е она што Суле го чека сега, тоа ќе биде најголемата радост во нејзиниот живот. Ќе најдеше утеха во своето внуче. А денес зборувавме за тоа, седнавме кога заврши некои од своите обврски и рече: „Бог да те благослови, нека биде така и тогаш куќата ќе биде полна“ и така натаму – вели Микица.

фото:Instagram printscreen/suzanapopovic69