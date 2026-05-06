Пејачката на „Ураганките“ остана сама: Еве зошто е соло и што се случува со колешките

Пејачката на групата „Ураганки“ Сара Куроман се појави сама на градски настан и откри што се случува со преостанатите два члена на бендот.

Имено, во разговор со насобраните медиуми, Сара откри зошто нејзините две колешки Јована Радиќ и Миона Сречковиќ не се појавија.

– Миона се породи, сега се грижи за детето, Јована не е во можност да биде со нас бидејќи утрово беше на стоматолог и малку отече, но јас сум тука да бидам таму во наше име – рече пејачката.

На прашањето дали имале потешкотии да ја преземат групата „Ураган“ од пејачките Сања Вучиќ, Ксенија Кнежевиќ и Ивана Николиќ, таа одговори со насмевка:

– На почетокот беше тешко бидејќи изградија име, но го надминавме тоа и сега повеќе нема тој товар, беше тоа во првата година – рече Сара за Информер.

фото:Instagram printscreen/hurricane_official