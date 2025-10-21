Пејачката ги поткачи колешките, па не бираше зборови: „Не ги разликувам, сите се исто оперирани“

Пејачката Драгица Радосављевиќ Цакана неодамна ги коментираше своите колешки и истакна дека повеќе не може да ги препознае некои од нив кога ќе ги запознае бидејќи ѝ се чини дека сите имаат иста операција и си личат.

– Кога ги гледам некои од моите колешки, не можам да ги препознаам, понекогаш сите си личат. Секако, нека секој прави што сака со своето лице и тело, но не треба да претерувате – рече Цакана, малку изненадена.

И покрај ова, Цакана искрено зборуваше за тоа која е тајната на нејзиниот изглед, па тврди дека не е сè прашање на добра генетика.

– Се грижам за себе со креми, тренинг секако, тоа се подразбира за мене, а генетиката има малку врска со тоа. Што се однесува до пластичната хирургија, можете сами да видите дека нема ништо пластично во мене, јас сум природна жена – изјави таа за Блиц.

