Пејачка во фустан без градник : Марина Висковиќ го прослави роденденот со милионер

Пејачката Марина Висковиќ моментално престојува во Дубаи, каде што го прослави својот 38-ми роденден.

Марина не го крие фактот дека конечно е среќна и заљубена, а тоа е јасно видливо на нејзиното лице.

Пред неколку дена таа ги покажа „џиновските“ цвеќиња што пристигнаа во нејзиниот стан, а сега ја покажа романтичната вечера што ја имаше со нејзиното момче милионер и како одлично се забавуваа.

Таа е многу активна на социјалните мрежи, а сега сподели слики од романтичната вечера и покажа како одлично се забавуваа.

Пејачката носеше бел сатенски фустан, кој ја истакнуваше нејзината совршена фигура.

Бидејќи стануваше збор за фустан без градник, Марина го носеше без проблем. Покрај тоа, фустанот беше без грб и имаше шлиц што ги истакнуваше нејзините нозе.

Foto: print screen/Marina Visković