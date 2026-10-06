„Паничарка сум ако не ми се јави“: Јана Тодоровиќ откри детали за новиот избраник на ќерка ѝ

Јана Тодоровиќ се појави на промоцијата на првиот албум на Емир Брунчевиќ, каде со насмевка зборуваше за долгогодишното пријателство со колегата, но откри и детали од приватниот живот.

Пејачката особено зборуваше за својата ќерка, за која вели дека ѝ е најголемото богатство, а во таа прилика откри дека наскоро очекува и зет, како и дека нејзината наследничка планира да започне сопствен бизнис. Јана не крие дека е многу грижлива мајка и дека не ѝ е лесно кога ќерката не ѝ се јавува на телефон. Како што вели, ја следи дури и кога оди и во друга држава, а пред нејзината наследничка сега е и нов деловен чекор.

– Ќерката ме пофали кога излегов од дома. Емир и јас се познаваме многу години, го почитувам и како човек и како пејач, многу заслужува и му посакам среќа. За мене пријателите се пријатели, без разлика дали се пејачи, чистачи или лекари. Со Сања Малетиќ не ни заладило пријателството, сега, фала богу, и таа има ќерка, а и јас, а наскоро и зет.

Сакам ќерка ми да биде среќна и задоволна. Кога таа ќе каже дека тоа е вистинскиот, ќе зборуваме јавно. Сè уште треба да го запознаам момчето, ќе видиме. Се мешам во нејзиниот живот ако видам дека прави некои работи што не треба да ги прави. Таа досега немала ниту една грешка, а неодамна почна и да излегува и да останува малку подолго во градот.

Ја следам, нема врска каде сум и во која држава сум, телефонот е до мене. Таа е должна да ми се јави каде е, што прави, со кого е и кога ќе се врати дома. Кога станува збор за децата, веднаш се вознемирувам, паничарка сум ако не ми се јави на телефон. Таа сега има некои други обврски, планира да отвори сопствен салон – рекла Јана Тодоровиќ.

Јана веќе со години ужива во бракот со Иван Тодоровиќ, а во една прилика зборуваше и за необичната приказна зад името на нивната ќерка.

Како што тогаш откри, нејзиниот сопруг сакал наследничката да го добие името на неговата прва љубов, додека второто име го избрале поради местото каде што е родена.

– Мојот сопруг имаше девојка Кристина. Таа му била прва љубов, Гркинка, и сакал ќерка му да се вика така. А второто име, Џулиен, ѝ го дадовме затоа што е родена во Америка. Тоа име стои само во пасошот, никој не ја вика така – рекла Јана Тодоровиќ.

– Најголемото богатство ми е ќерка ми. Замокот што го имаме е во сопственост на мојот свекор. Отсекогаш сум живеела скромно и во тој дух го воспитувам и моето дете. Ние сме големо семејство, а тој (свекорот) е успешен и ценет човек. Сè друго е минливо. Најголемото богатство ми е ќерка ми.

foto: printscreen/instagram/janavip2011