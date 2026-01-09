Овој пејач и кажал „не“ на Цеца: „Аркан прати човек, одбив да снимам дует“

Во својата долга кариера, Цеца ретко одлучуваше да сними дует, а дури и да го стореше тоа, внимателно би избрала колега, со кого би се впуштила во тој потфат.

Сепак, има еден пејач кој не сакаше да пее со фолк ѕвездата, но само затоа што никогаш не снимал дуети и очигледно никогаш нема.

– Еден мој пријател, кој веројатно го познаваше Аркан, ме праша за таа можност, но му реков дека не снимам дуети и така заврши. Тој пријател е Сарајлија кого Аркан го праша за оваа можност, но јас веднаш реков дека не го правам тоа. Немаше повеќе прашања или подпрашања, претпоставувам дека ме почитуваа, па никогаш повеќе не ме прашаа тоа. Не беа споменати ниту понудени пари, ми беше поставено само едно прашање, ништо повеќе – рече Чола.

За потсетување, Ражнатовиќ еднаш изрази желба да сними дуетска песна со нејзината ќерка Анастасија, меѓутоа, тоа не се случи, а ќе треба да видиме дали се уште има таква опција.

– Нема навестување, сакам, но таа не сака дует. Можеби ќе се предомисли, можеби ќе имам толку среќа – истакна тогаш Цеца.

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic