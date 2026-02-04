Оваа позната македонска убавица се натпреварува за титулата Мис на Европа 2026-та година

Постарата ќерка на Мики и Светлана Црнокрак, Моника, повротно е во трка за титула за убавина.

Моника по учеството на Мис Европа во 2023- та година, сега повторно е во Бејрут, Либан, каде што е во друштво на тато Мики.

Според она што објавува на својот Инстаграм, македонската убавица и тоа како се забавува и се дружи со останатите учеснички.

Финалето на изборот е закажано за петок, 6-ти февруари.

Инбаку, студио Црнокрак ја има лиценцата за организирање на овој избор кај нас, а пред три години на истиот избор Моника ја освои титулата за Мис фотогеничност во конкуренција на 35 девојки од исто толку европски држави.

Среќно до награда, па и круна за македонската убавица!

фото:Instagram printscreen/mcrnokrak