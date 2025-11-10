„Најсекси маж на светот“ за 2025 година е геј: За првпат во историјата на ваквата награда со отворено призние за хомосексуалност

Британскиот актер Џонатан Бејли ја освои престижната титула „Најсекси маж на светот“ од списанието „People“ оваа година. Ова влезе во историјата како прв отворено геј маж што ја освоил наградата.

Веста за ова признание беше откриена за време на неговото појавување во „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, каде што 37-годишниот актер ја претстави насловната страница на списанието во живо. „Ова е огромна чест, неверојатно сум поласкан. И малку апсурдно. Беше тајна, па возбуден сум што некои пријатели и семејство конечно ќе дознаат“, рече Бејли.

Интересно е што ова е само вторпат во последните десет години некој под 40 години да биде прогласен за најсекси маж на светот. Првиот пат титулата ја освои 33-годишниот Мајкл Б. Џордан, додека минатата година титулата ја зеде дома Џон Красински.

Џонатан Стјуарт Бејли е роден на 25 април 1988 година во Волингфорд, Англија, во семејство со три постари сестри. Неговиот татко, Стјуарт, бил менаџер на компанија, а неговата мајка, Керол, била аудиолог. На петгодишна возраст, откако неговата баба го однела да го гледа мјузиклот „Оливер!“ во Лондон, сфатил дека го привлекува сцената. Првпат се појавил во училишната претстава „Ноевата арка“, каде што играл капка дожд.

Се школувал во основното училиште „Бенсон“, потоа во училиштето „Оратори“, каде што посетувал часови по балет, а подоцна добил музичка стипендија за училиштето „Магдален колеџ“ во Оксфорд, каде што студирал пијано и кларинет. Иако имал можност да се запише во драмското училиште на универзитетот, решил да остане на патот на глумата, кој подоцна го опишал како ослободувачки бидејќи му дозволувал да остане вистински актер, а не типичен студент по глума.

фото:Instagram printscreen/people and jbayleaf