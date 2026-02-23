„Онли фанс“ ѕвездата имала незаштитен секс со над 400 мажи за две недели, а сега е бремена (видео)

Контроверзната актерка со филмови за возрасни и ѕвезда на „OnlyFans“ објави дека го очекува своето прво дете, само неколку недели по преселбата што повторно предизвика возбуда на интернет.

Бони, чие вистинско име е Тиа Билингер, рекла дека е „бремена“. Таа го направила тестот откако се чувствувала лошо неколку дена на одмор, а времето се совпаднало со нејзиниот последен потег за кој нашироко се зборувало на интернет.

Се вели дека 26-годишната креаторка на содржини имала незаштитен секс со над 400 мажи пред две недели. Таа претходно учествувала во предизвици во кои тврди дека спиела со над 1.000 мажи за 12 часа.

Додека била во Тенерифе, таа рекла дека била толку болна што поголемиот дел од времето го поминала во кревет, со гадење и силна мигрена. Во видео на YouTube, кое има околу 9.400 следбеници, таа рекла: „Повраќав, имав главоболка, а кога велам главоболка, мислам на силна мигрена“.

„Некои намирници ме правеа да се чувствувам лошо, а потоа морав веднаш да јадам некои намирници бидејќи во спротивно повторно ќе се чувствував лошо“, додаде таа, велејќи дека и се чувствувала лошо при помислата да се врати во Обединетото Кралство.

По неколку дена закрепнување дома, таа одлучи да направи тест за бременост. Во видеото, седејќи на тоалетот, таа објасни: „Една линија значи дека сум бремена, ниту една ако не сум“, истакнувајќи дека тестот работи навечер, а не наутро.

По помалку од две минути, таа покажа тест кој покажа една линија. „Полу е розова, полу бела. Изгледа како батак. Луѓе… Дефинитивно сум бремена, целосно бремена“, рече таа. Бони потоа рече дека побарала совет од вештачка интелигенција, или поточно, од алатката ChatGPT, бидејќи не знаела што да прави по позитивниот резултат.

Подоцна објави дека отишла во Лондон на преглед и дека ултразвукот ја потврдил нејзината бременост. Таа исто така тврди дека детето е зачнато по предизвик во кој спиела со 400 мажи без заштита и дека очекува едно дете.

Пред предизвикот, таа рече дека евентуалната бременост би била „прашање за друг ден“. Во разговор за „Ју-Ес Викли“, таа рече дека доколку забремени, „секако“ ќе ги информира учесниците и ќе разговара со нив.

„Затоа собрав примероци од ДНК тој ден. Ми беше важно да запомнам нешто повеќе од само големината на пенисот, па затоа зедов примероци од ДНК и контакт информации“, рече таа. Учесниците, рече таа, прво беа тестирани за сексуално преносливи болести. „Не презедовме никакви дополнителни мерки на претпазливост освен стандардните глупости – бричење и туширање“, додаде таа.

Минатата година, таа зборуваше и за својата желба да стане мајка и откри дека таа и нејзиниот поранешен сопруг со години се обидувале да добијат дете. „Со години се обидував да забременам со мојот поранешен партнер и многу се мачев. Ќе морав да одам преку асистирана репродукција.“

„Би сакала да кажам дека можам да забременам, но не сум во можност да забременам природно“, рекла таа во тоа време.

Треба да се потсетиме дека Блу претходно беше протерана од Индонезија од страна на имиграциските власти, откако открија што планирала да прави за време на нејзиниот престој. Блу дојде на Бали за да снима содржини на лица над 18 години со неколку тинејџери „штотуку наполнети“, а таму купи и комбе кое го украси со натпис „Bonnie Blue’s BangBus“. Полицијата ја приведе неа и уште 33 лица под сомнение за производство на порнографска содржина, што е забрането таму. По судењето, Блу беше парично казнета и ѝ беше забранет влез во Индонезија.

фото:You tube printscreen/Bonnie Blue