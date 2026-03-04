Од дебитанти до ѕвезди: Отворен конкурсот за 33. издание на „Охрид Фест – Охридски трубадури“

Охрид и ова лето ќе пулсира во ритамот на музиката. Традицијата продолжува – отворен е конкурсот за 33-тото издание на интернационалниот музички фестивал „Охрид Фест – Охридски трубадури“, еден од најпрепознатливите музички настани во регионот. Фестивалот ќе се одржи на 26 и 27 август 2026 година, а организаторите повторно ги повикуваат сите креативци, изведувачи и автори да испратат свои нови композиции и да станат дел од сцената која со години создава музички приказни. И оваа година акцентот е ставен на младите и новите имиња. Дебитантите имаат отворена врата да се претстават пред широка публика, и тоа во рамките на двете фестивалски вечери – Фолк вечерта и Интернационалната поп вечер. Токму оваа комбинација на традиција и модерност е она што го прави фестивалот уникатен.

[email protected], со јасна назнака за која вечер аплицираат. Рокот за пријавување е до 15 јуни 2026 година. Сите заинтересирани треба да испратат финално продуцирани композиции, со времетраење до три ипол минути, на официјалната e-mail адреса на фестивалот: [email protected], со јасна назнака за која вечер аплицираат. Рокот за пријавување е до 15 јуни 2026 година.

Но „Охрид Фест“ не е само фестивал – тоа е платформа. Настан што отвора врати кон регионална публика, со оглед на тоа што го следат повеќе од 15 телевизии низ Балканот. За многумина, токму ова е чекорот што ја менува кариерата. Историјата го потврдува тоа. На истата сцена, во 1998 година, со песната „Усни на усни“ настапи Тоше Проески, започнувајќи пат што ќе го направи музичка легенда. Оттогаш па наваму, „Охрид Фест“ е место каде што се раѓаат хитови и се создаваат ѕвезди. Со децении наназад, фестивалот останува симбол на квалитет, емоција и музичка страст – сцена на која секоја песна има шанса да стане незаборавна. Ова лето, прашањето не е дали ќе има нов хит. Прашањето е – кој ќе го испее.