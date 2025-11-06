Обожавателка ја гризнала Рада Манојловиќ: Пејачката завршила со модрица на раката- „Како да ме изеде ајкула“

Рада Манојловиќ доживеала непријатност од обожавателка, кога по настапот дошла да се запознае и да ја прегрне.

Имено, Рада беше касната од обожавателка и ѝ остави модрицаа на раката.

– Морам да нагласам дека обожавателката е жена и таа рече дека го глуми Десингерица. Ме праша како тој може да го направи тоа, и таа може да го направи. Значи Депсиќ е виновен за моето тринеделно закрепнување – почна Рада.

– Знаете ли каква модрица имав? Десингерица е мало бебе за неа. Не сакам гризање, бев изненадена. Таа отиде да ме прегрне, а потоа ме гризна. Ме стисна силно, како да ме каснала ајкула, но во ред, ние сме тука за нашата публика – рече Манојловиќ во нејзин стил за Блиц.рс

фото:instagram printscreen/radamanojlovic