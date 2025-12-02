Ново поглавје во година обележана со големи успеси: Европскиот мото шампион Петар Мијалков стана по втор пат татко

Европскиот шампион во мотоциклизам, Петар Мијалков, вечерта на 1-ви декемврија доживеа една од оние тивки, но длабоки животни пресвртници што ги носат најискрените радости.

View this post on Instagram A post shared by Petar Mijalkov (@petar_mijalkov24)

Во 22:20 часот, во една приватна болница во Штип, неговата сопруга Стефанија ја роди нивната ќерка Деана – бебе долго 49 сантиметри и тешко 2790 грама чие доаѓање го збогатува семејството Мијалкови и го претвора овој декемвриски ден во еден од најзначајните во нивниот заеднички живот.

Петар и Стефанија се во брак три години и веќе го имаат синот Драган, кој со раѓањето на својата сестричка го добива најубавиот подарок на детството – придружник за сите идни години.

За Мијалков, ова е второ дете, но важноста на моментот не станува помала, напротив, раѓањето на Деана доаѓа во време кога неговата кариера го достигна својот највисок врв.

Токму оваа 2025 година, Петар ја освои титулата Европски шампион во мотоциклизам – успех кој го вброи меѓу имињата што трајно ја обликуваат македонската спортска историја.

Во година во која го постигна најголемиот професионален триумф, Мијалков ја заокружува со лична радост која не се мери со трофеи, но има тежина што ги надминува сите подиуми.

Така, 2025 година за Петар Мијалков останува година на зрелост и постигнување – година во која ја освои Европа, а на првиот ден од месец декември доби и нешто што тивко, но сигурно стои над секоја титула – раѓањето на неговата ќерка Деана, уште една неизмерна и неописива радост покрај синчето Драган.

Честитки за семејството!

Фото: Инстаграм/petar_mijalkov24