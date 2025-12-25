Нова година. Нови вибрации! – вечерва гала новогодишен концерт на Филхармонија

Под мотото „Нова година. Нови вибрации!, македонската филхармонија, вечерва, во 20 часот, со гала новогодишен концерт, ја заокружува 2025. Диригент е Емил Табаков (Бугарија)

Програма:

Франц фон Зупе: Увертира „Убавата Галатеја“

А. Понкиели; „Танц на часовите“ од операта „Џоконда“

Е. Шабрие: Увертира од операта „Ѕвездата“

П. И. Чајковски: Шпански танц од балетот „Лебедово езеро“

Ж. Масне: Танци од Арагон и Навара од балетот „Сид“

Х. Хименез: Интермецо од „Свадбата на Луис Алонсо“

Ј. Штраус: Валцер: „Вино, жени и песни“, оп.333

Ј. Штраус: Галоп „Разбојници“

Џ. Гершвин: Увертира од мјузиклот „Смешно лице“

Г. Свиридов: Валс и романса од „Меќава“

Г. Свиридов: „Време, напред!“

А. Хачатуријан: Лезгинка од балетот „Гајане“

Ж. Офенбах: „Балет на снежни снегулки“ од операта „Патувањето до Месечината“

фото:Мекдонска филхармонија