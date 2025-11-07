Никој не го очекуваше ова – Реакцијата на Данијела Димитровска на прашањето за нејзиниот поранешен сопруг ги изненади сите

Манекенката и водителка Данијела Димитровска вечерва се појави на црвениот тепих и ги привлече сите погледи со својот нов аутфит.

– Се обидувам да најдам рамнотежа во сè, сите го правиме тоа. Исто е и со пијалоците и храната. Кога ми се пие чаша квалитетен пијалок, не се двоумам – рече Данијела Димитровска.

– Тајната на мојот изглед е генетиката, мајката природа, но и напорната работа и посветеноста, јас сум како војник. Понекогаш ми е малку полесно да истраам во тоа, понекогаш е потешко, сè уште го имам од моите денови како модел – истакна таа.

Кога ја прашале за нејзиниот поранешен сопруг Огњен Амиџиќ, кој очекува дете со сопругата Мина, таа брзо одговорила:

– Ако може друго прашање, ве молам. Ви благодарам!

фото: printscreen/instagram/youtube