„Немој повторно да се мажиш…“ – Ана Ивановиќ го поткрена мини фустанот и предизвика хаос

Поранешната тенисерка Ана Ивановиќ (37) во последно време е многу активна на Инстаграм, споделувајќи фотографии од својот секојдневен живот.

Ана сега сподели фотографија од својот одмор каде што позира седејќи на ѕид во син мини фустан кој совршено ги истакнуваше нејзините нозе.

Својот outfit го надополни со сини сандали на високи потпетици и сребрена чанта, а насмевката не ја тргала од лицето.

– Лето кое не сакам да заврши – напиша Ана во описот, која во последните месеци многу патува и покажува како ужива да биде со пријатели.

Коментарите под објавата се налеваа наплив, а многумина коментираа дека таа никогаш не изгледала подобро. „Ана, немој повторно да се мажиш! Буквално се прероди“, „Најубавата тенисерка на сите времиња“, „Таа процвета“, се некои од коментарите.

Да потсетиме, Ана Ивановиќ неодамна официјално се разведе од поранешниот фудбалер Бастијан Швајнштајгер, со кого беше во брак 9 години и со кого има три деца. Поранешната тенисерка има два бизниси од кои заработува пари. Имено, адвокатот на Ана Ивановиќ откри во изјава за „Билд“ дека Ана Ивановиќ и Бастијан Швајнштајгер се развеле поради „непомирливи разлики“. Патем, јавноста неодамна беше преплавена со фотографии објавени од германското списание Бунте, на кои се гледа Бастијан Швајнштајгер во Грција со Бугарка.

Foto: Instagram/ana_ivanovic