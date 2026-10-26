Некои чувства тешко се искажуваат со зборови, но Чуле открива една поинаква музичка приказна со – „Љубовта е чаша“ (ВИДЕО)

Некои чувства тешко се искажуваат со зборови, но музиката успева да им даде глас. Токму таква приказна носи „Љубовта е чаша“, новата песна на Дејан Николоски – Чуле, на публиката познат како вокал на групата „Дрим Тим“.

Станува збор за музички проект со романтична тематика, во кој љубовта е прикажана низ симболиката на чашата, како нешто што може да биде исполнето, да остане празно, но и да се скрши.

Музиката е на неговиот колега од групата Коки Коцев, текстот го потпишува Огнен Неделковски, додека аранжманот е на Дејан Момировски, кој се погрижи и за миксот и мастерингот во XL студио Момироски.

Во реализацијата на песната учествуваат и гитаристот Дамјан Пејчиноски, виолинистот Хилми Баки и придружните вокали на Марта Чело, чии изведби го надополнуваат музичкиот израз на композицијата.

Песната е проследена и со видеоспот во режија на Ѓорѓи Вацев, кој ги потпишува и камерата и монтажата. Видеоприказната ја надополнува и Катерина Динева, преку чија улога музичката тема добива и своја визуелна димензија.

Со „Љубовта е чаша“, Чуле се претставува надвор од препознатливиот контекст на настапите со „Дрим Тим“, ставајќи го во преден план поинаквиот, поинтимен израз.

Песната „Љубовта е чаша“ може да се слушне и погледне на следниот линк: https://youtu.be/PcYVuDl1s78 или од видеото во продолжение.