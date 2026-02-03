„Не знаев“: Огњен Амиџиќ не ѝ честитал на поранешната сопруга и мајка на неговиот син за бракот (видео)

Манеќенката, водителка и инфлуенсерка Данијела Димитровска тајно се омажи за својот партнер Јеврем Косниќ на 27 јануари.

Поранешната сопруга на водителот Огњен Амиџиќ и поранешниот спортист ја одржаа својата венчавка во интимна атмосфера, а очигледно Амиџиќ дури и не знаел дека мајката на неговиот син ја подготвува свадбата.

Имено, тој ден, Огњен го славеше раѓањето на своето трето дете, ќерката Лола, која ја имаше во бракот со Мина Наумовиќ, а собраните медиуми го прашаа на прославата дали ѝ испратил честитки на Даниела по повод нејзиниот брак, на што Огњен бурно реагирал и нагласил дека станува збор за прослава на новороденче и дека е несоодветно да коментира за било што друго.

Кога впечатоците се смирија и Огњен се врати на работа, пред снимањето на „Пинкови ѕвезди“, водителот повторно беше прашан дали разменил честитки со Даниела, а неговиот одговор доста ги изненади сите.

– Дали разменивте поздрави со Даниела?

– За?, праша збунето Амиџиќ.

– Па, да речеме за нејзината свадба и вашето новороденче – продолжија новинарите, а потоа Огњен рече дека дури и не знаел дека таа се омажила.

– Па, јас дури и не знаев дека тоа се случило тогаш, хм, во секој случај немам поим, сега вие ми кажавте, така што е во ред – рече тој со смеа.

фото: print screen/Instagram/republika.rs_zabava