Не чекајте до „старост“: Еве кога е време да се грижите за вашите коски

Кога луѓето размислуваат за здравјето на коските, тие обично претпоставуваат дека тоа е проблем резервиран само за староста.

Кога луѓето размислуваат за здравјето на коските, тие обично претпоставуваат дека тоа е проблем резервиран само за староста. Тоа е вид разговор што доаѓа подоцна на долгиот список на задачи за одржување на личното здравје – но експертите велат дека за коските вреди да се грижиме многу порано.

Д-р Рубин Чен, сертифициран лекар специјализиран за спортска медицина, објаснува дека периодот за градење силни коски е пократок отколку што мислат повеќето луѓе.

„Поголемиот дел од нашата цврстина и густина на коските се гради во детството, адолесценцијата и нашите дваесетти години“, вели тој за Real Simple . „После тоа, густината на коските полека се намалува со текот на времето.“ За оние во триесеттите и четириесеттите години, она што го правите сега може да влијае на тоа колку ќе бидат силни вашите коски во децениите што доаѓаат.

Што точно е густината на коските?

Густината на коските го одразува количеството минерали – обично калциум и фосфор – што е содржано во коската. Повисоката густина обично значи посилни коски кои имаат помала веројатност да се скршат; помалата густина го зголемува ризикот од фрактури од паѓања или дури и од рутински активности.

Подоцна во животот, тие фрактури „може да значат болка, губење на независноста и поголем ризик од смртност“, вели д-р Чен. За среќа, никогаш не е предоцна да се изгради сила: „Коската е живо ткиво кое реагира на физичките барања и може да се адаптира и да се менува во текот на целиот живот“.

„Во текот на 40-тите години, ова намалување е генерално умерено и кај мажите и кај жените, особено со здрава исхрана и редовно вежбање“, вели д-р Чен. Побрзите загуби на коскена маса обично се забрзуваат околу менопаузата, бидејќи нивото на естроген се намалува.“

Губењето на коскената маса обично е тивко и може да се прикраде пред да сфатите што се случува.

„Повеќето луѓе не доживуваат забележителни симптоми како што нивните коски ослабуваат, или дури и додека не скршат коска, поради што остеопорозата често се нарекува „тивка болест““, вели д-р Чен. Затоа е важно да се направат вистинските тестови во вистинско време, а заштитата на вашите коски од рана возраст е уште поважна.

Совети за заштита на вашите коски сега

Оптоварување на коските: Одењето, џогирањето, скокањето и танцувањето придонесуваат за здравјето на коските. „Тренингот со тегови става стрес врз вашите коски, стимулирајќи го ремоделирањето и помагајќи во одржувањето или подобрувањето на густината на коските“, вели д-р Чен. Негово упатство? „Целувајте се кон најмалку 30 минути умерена аеробна активност секој ден, заедно со вежби за зајакнување на мускулите најмалку три дена во неделата, со акцент на оптоварување на колковите и ‘рбетот.“

Работете на рамнотежа и координација: Овие вежби го намалуваат ризикот од паѓање, што е исто толку важно како и одржувањето на густината. Замислете стоење на една нога, одење од петицата до прстите и стапнување настрана како лесни начини да ги контролирате коските.

Внесувајте доволно протеини, калциум и витамин Д дневно: Доколку мислите дека ви недостасуваат овие есенцијални хранливи материи, прашајте го вашиот лекар за тестирање и решете ги сите недостатоци штом ќе се појават.

Ограничете ги навиките што работат против вас: Пушењето, прекумерната употреба на алкохол и дебелината можат негативно да влијаат на густината на коските. Обидете се да ги ограничите овие навики колку што е можно повеќе и забележете како овие фактори влијаат на вашето тело кога ги практикувате.

фото:Freepik

извор:попара.мк