Нада Топчагиќ измамена: Тргна на настап, а потоа заврши на непозната локација

Пејачката Нада Топчагиќ не се појави на настанот „Мајско лето“ поради проблеми со навигацијата кои не ја однесоа до посакуваната локација.

Нада Топчагиќ требаше да настапи на настанот „Мајско лето“, но нејзиното појавување не се случи поради сосема необична ситуација.

Нада, заедно со својот сопруг Златко Ѓорѓевиќ, се упати кон настанот организиран во Културниот центар Чукарица, каде што беше најавена заедно со бројни колеги од забавната индустрија.

Сепак, пејачката не можела да ја пронајде локацијата на настанот, поради што нејзиниот настап бил откажан во последен момент.

Според изворот, Нада заминала на настанот на време и немало никакви проблеми до моментот кога требало да пристигне на адресата, објавува Курир.

Поради забуна околу локацијата, таа не можеше да стигне до Културниот центар, оставајќи ја публиката да го очекува нејзиниот настап и непријатното изненадување, тврди изворот.

И покрај ова, настанот продолжи како што беше планирано, а публиката уживаше во програмата и настапите на другите изведувачи. Зорица Марковиќ исто така не се појави на настанот, бидејќи се разболела непосредно пред настанот.

