На Милица Павловиќ и трганало да се кара со сите – овој пат со Мирза Селимовиќ

По препукувањата со Дара Бубамара и Аца Лукас, сега во редот за нетрпеливост кај Милица Павловиќ е и

Мирза Селимовиќ, пејач и победник на натпреварот „Ѕвезде Гранда“, кој наедно важи за еден од ретките пејачи од помладата генерација кој ја гради својата кариера без скандали.

Покрај тоа што не зборува јавно за својот приватен живот, туку сака да се истакне со музиката што ја создава, Селимовиќ никогаш не бил во конфликт со своите колеги.

Сепак, како што призна во емисијата на Огњен Амиџиќ, потегот на неговата колешка Милица Павловиќ го изненадил, но тие сè уште се во контакт.

– Дали е вистина дека Милица Павловиќ ве отследила на Инстаграм иако секогаш ја поддржувате?

– Вистина е, но таа не беше единствената што ме придружуваше кога имаше таква ситуација со песната „Провероно“. Не знам, претпоставувам дека е поради тоа, подоцна го слушнав тоа, така ми кажаа – рече Селимовиќ, а кога го прашаа зошто го отследила, тој рече:

– Па, затоа што не ја поддржував јавно, а тогаш дури ни не ја следев. Да ви ја кажам вистината, тоа воопшто не ме интересираше. После тоа нормално разговаравме. Ме контактираше неколку пати, а јас и честитав за концертот. Се слушаме повремено, не толку често како порано, но се слушаме. Тешка приказна, но тече со свој тек. Ја отследив и јас – рече пејачот во емисијата на Амиџи, по што сите прснаа во смеа.

